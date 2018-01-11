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Челябинца, который задушил 2-летнего племянника из-за плача, заключили под стражу
11.01.2018 г. 08:36
Фото с сайта sledcom.ru
18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Преступление было совершено 20 декабря 2017 года. По версии следствия, днем молодой человек находился в квартире своей сестры в Металлургическом районе. Женщина ушла в детский сад за 5-летним сыном, а 2-летнего ребенка оставила с братом. Когда мальчик начал плакать, обвиняемый задушил его одеялом. Сейчас челябинец находится под стражей.
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