В Челябинской области похолодает до -32

Фото с сайта bgtrk.ru

Такая температура ожидается в ночь на субботу, 13 января, в горах и низинах. По данным челябинского гидрометцентра, в остальных районах области столбики термометра опустятся до -24 - -29. Днем будет -16 - -21. Ветер западный 3-8 м/с.

В Челябинске в ночь на субботу синоптики прогнозируют -24 - -26, днем — -16 - -18. Осадков не ожидается.

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