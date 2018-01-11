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В Челябинской области похолодает до -32
11.01.2018 г. 08:01
Фото с сайта bgtrk.ru
Такая температура ожидается в ночь на субботу, 13 января, в горах и низинах. По данным челябинского гидрометцентра, в остальных районах области столбики термометра опустятся до -24 - -29. Днем будет -16 - -21. Ветер западный 3-8 м/с.
В Челябинске в ночь на субботу синоптики прогнозируют -24 - -26, днем — -16 - -18. Осадков не ожидается.
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