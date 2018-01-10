Маршрутки с февраля будут уступать место на остановках муниципальному транспорту

Фото с сайта 74.мвд.рф

Следить за соблюдением новых правил обяжут наряды ДПС, которые будут дежурить на остановках. На перекрестках появятся соответствующие дорожные знаки. Преимущество муниципальный транспорт получит пока только на остановках «Площадь Революции» с обеих сторон.

Как сообщал ранее начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов, маршрутки останавливаются сегодня для высадки и посадки пассажиров, где хотят. Этим они создают помехи муниципальному транспорту и другим участникам движения. Именно поэтому власти решили внести изменения в правила, дав преимущество автобусам и троллейбусам, так как им зачастую буквально не хватает места на остановках.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2018 г.»