Челябинск
- -11 ... -13 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.0463р. - 0.5539
- 68.2103р. - 0.6565
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Маршрутки с февраля будут уступать место на остановках муниципальному транспорту
10.01.2018 г. 16:49
Фото с сайта 74.мвд.рф
Следить за соблюдением новых правил обяжут наряды ДПС, которые будут дежурить на остановках. На перекрестках появятся соответствующие дорожные знаки. Преимущество муниципальный транспорт получит пока только на остановках «Площадь Революции» с обеих сторон.
Как сообщал ранее начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов, маршрутки останавливаются сегодня для высадки и посадки пассажиров, где хотят. Этим они создают помехи муниципальному транспорту и другим участникам движения. Именно поэтому власти решили внести изменения в правила, дав преимущество автобусам и троллейбусам, так как им зачастую буквально не хватает места на остановках.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 10.01.2018 г. В Магнитогорске водитель маршрутки угощает пассажиров конфетами
- 26.12.2017 г. В Челябинске автомобилист распылил газовый баллончик в лицо маршрутчика, который не уступил ему дорогу
- 22.12.2017 г. Сотрудники ДПС под Челябинском поймали пьяного водителя маршрутки
- 21.11.2017 г. Челябинское УФАС проверит законность повышения стоимости проезда на 12 маршрутах
- 20.11.2017 г. Маршрутчики в Челябинске пообещали поднять цены на проезд до 25 рублей