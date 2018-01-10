Более 1,5 тыс. подписей собрали южноуральские сторонники Владимира Путина в поддержку его выдвижения на новый срок

Фото с сайта kremlin.ru

Всего активисты планируют собрать 8-10 тыс. подписей до 25 января. Некоторые волонтеры ходят с бланками по квартирам. Также в ближайшее время будет представлен состав штаба Владимира Путина в Челябинске, руководить которым будут несколько человек. Одним из начальников, скорее всего, станет сопредседатель регионального отделения ОНФ Олег Лукин.

В Челябинской области открыто 12 точек, где можно поставить подпись за Путина. В Челябинске такие пункты расположены в ТРК "Горки" и "Фокус" и ледовом дворце "Уральская молния". Другие региональные точки находятся в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Сатке, Озерске и Коркино, сообщает Znak.com.

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