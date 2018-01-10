Челябинск
- -11 ... -13 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.0463р. - 0.5539
- 68.2103р. - 0.6565
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Более 1,5 тыс. подписей собрали южноуральские сторонники Владимира Путина в поддержку его выдвижения на новый срок
10.01.2018 г. 16:47
Фото с сайта kremlin.ru
Всего активисты планируют собрать 8-10 тыс. подписей до 25 января. Некоторые волонтеры ходят с бланками по квартирам. Также в ближайшее время будет представлен состав штаба Владимира Путина в Челябинске, руководить которым будут несколько человек. Одним из начальников, скорее всего, станет сопредседатель регионального отделения ОНФ Олег Лукин.
В Челябинской области открыто 12 точек, где можно поставить подпись за Путина. В Челябинске такие пункты расположены в ТРК "Горки" и "Фокус" и ледовом дворце "Уральская молния". Другие региональные точки находятся в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Сатке, Озерске и Коркино, сообщает Znak.com.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 10.01.2018 г. Прогнозная явка на выборах президента в Челябинской области составит 47%
- 10.01.2018 г. Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на Южном Урале возглавил Игорь Егоров
- 10.01.2018 г. За Ксению Собчак в Челябинске готовы голосовать пенсионеры с высшим образованием
- 09.01.2018 г. Президентом России захотел стать безработный челябинец
- 27.12.2017 г. Челябинцы выдвинули бизнесмена Андрея Яцуна в президенты