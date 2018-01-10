УФАС завело дело на клинику за фразу «Пожалуй, лучшие врачи Челябинска»

Фото с сайта kvedomosti.com

С жалобой на рекламу медцентра «Источник» обратился местный житель. Его возмутил слоган. Антимонопольщики возбудили дело в отношении рекламодателя - компании «Поликлиника». В слогане наряду с использованием сравнительной характеристики через слово «лучшие» отсутствует конкретный критерий, по которому происходит сравнение и который имеет объективное подтверждение, отметили в ведомстве. Кроме того, сама фраза направлена на выражение согласия с тем, что в медцентре работают лучшие врачи города, - считают в УФАС. Заседание комиссии назначено на 18 января.

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