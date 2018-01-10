- -11 ... -13 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.0463р. - 0.5539
- 68.2103р. - 0.6565
Рабочим «Конара» снизили зарплату в пять раз
10.01.2018 г. 16:43
Из-за этого люди были готовы на забастовку. Информация об этом появилась на сайте "Комсомольской правды". Сварщики завода "Конар-Чимолаи" собирались провести забастовку сегодня, 10 января. По словам рабочих, летом они получали по 40-60 тыс. рублей. К декабрю зарплаты снизились до 8 тыс. рублей. Сегодня руководство «Конара» провело встречу с рабочими. Начальство пообещало решить проблему с зарплатами сварщиков.
"Поскольку в декабре завод был загружен заказами не на полную мощность, для расчета заработной платы предусмотрено применение повышающего коэффициента, помимо сдельной оплаты за произведенную работу. Вместе с этой «дотацией» зарплата сварщиков будет на уровне ноября", — цитирует издание директора информационно-рекламной службы АО «КОНАР» Светлану Доронину.
По ее словам, рабочие получат зарплату за декабрь в понедельник, 15 января.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 07.12.2017 г. Подавляющее большинство челябинцев продолжили бы работать, даже имея достаточное количество денег
- 05.12.2017 г. В Челябинской области зафиксировали самый низкий уровень безработицы за последние 15 лет
- 28.11.2017 г. У челябинского охранного предприятия изъяли два автомобиля за долги по зарплате
- 23.11.2017 г. Зарплата немедицинских работников в больницах Челябинской области увеличится
- 21.11.2017 г. Директора троицкого предприятия оштрафовали на 10 тыс. рублей за долги по зарплате на 6 млн