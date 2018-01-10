Рабочим «Конара» снизили зарплату в пять раз

Фото с сайта www.konar.ru

Из-за этого люди были готовы на забастовку. Информация об этом появилась на сайте "Комсомольской правды". Сварщики завода "Конар-Чимолаи" собирались провести забастовку сегодня, 10 января. По словам рабочих, летом они получали по 40-60 тыс. рублей. К декабрю зарплаты снизились до 8 тыс. рублей. Сегодня руководство «Конара» провело встречу с рабочими. Начальство пообещало решить проблему с зарплатами сварщиков.

"Поскольку в декабре завод был загружен заказами не на полную мощность, для расчета заработной платы предусмотрено применение повышающего коэффициента, помимо сдельной оплаты за произведенную работу. Вместе с этой «дотацией» зарплата сварщиков будет на уровне ноября", — цитирует издание директора информационно-рекламной службы АО «КОНАР» Светлану Доронину.

По ее словам, рабочие получат зарплату за декабрь в понедельник, 15 января.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2018 г.»