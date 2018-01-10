- -11 ... -13 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.0463р. - 0.5539
- 68.2103р. - 0.6565
«Свердловская пригородная компания» требует с Челябинской области более 66 млн рублей за перевозки
10.01.2018 г. 16:41
Иск СПК направила в Арбитражный суд. В компании считают, что регион не доплатил средства, покрывающие убытки от госрегулирования тарифов в 2014 году. «Условия перевозок были определены договором. Региональные минстрой и миндор обязались обеспечить своевременное возмещение убытков, возникающих при перевозке пассажиров по утвержденным тарифам», - сообщили в пресс-службе СПК.
В областном минфине „Ъ-Южный Урал” сообщили, что это не первый иск подобного рода и компания регулярно предъявляет аналогичные требования, ссылаясь на то, что тарифы в Челябинской области не полностью покрывают расходы на перевозку. При этом пока еще ни одного иска перевозчиков не удовлетворено, отметили в ведомстве. Южноуральские чиновники считают, что требования пригородной компании существенно завышены.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 25.01.2017 г. Челябинская область заплатит железнодорожникам 166 млн рублей за электрички для южноуральцев
- 20.01.2017 г. СПК подала иск к миндортрансу Челябинской области на 80 млн рублей
- 27.12.2016 г. Проезд в электричках в Челябинской области подорожает в 2017 году
- 18.08.2016 г. Электрички по маршруту Кропачево - Аша запустили сегодня
- 26.04.2016 г. В Челябинской области отменили электрички на майские праздники