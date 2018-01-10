«Свердловская пригородная компания» требует с Челябинской области более 66 млн рублей за перевозки

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Иск СПК направила в Арбитражный суд. В компании считают, что регион не доплатил средства, покрывающие убытки от госрегулирования тарифов в 2014 году. «Условия перевозок были определены договором. Региональные минстрой и миндор обязались обеспечить своевременное возмещение убытков, возникающих при перевозке пассажиров по утвержденным тарифам», - сообщили в пресс-службе СПК.

В областном минфине „Ъ-Южный Урал” сообщили, что это не первый иск подобного рода и компания регулярно предъявляет аналогичные требования, ссылаясь на то, что тарифы в Челябинской области не полностью покрывают расходы на перевозку. При этом пока еще ни одного иска перевозчиков не удовлетворено, отметили в ведомстве. Южноуральские чиновники считают, что требования пригородной компании существенно завышены.

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