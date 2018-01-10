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В Троицке поймали собаку, в теле которой обнаружили семь пуль
10.01.2018 г. 16:39
У пса диагностировали перелом межпозвонкового диска. Собаку, у которой отнялись задние лапы, заметили несколько дней назад на улицах города. Зооактивисты несколько раз безуспешно пытались поймать ее. Животное убегало при виде людей, несмотря на неподвижные задние лапы. Во вторник, 9 января, активистам удалось поймать пса и отвезти его на обследование в клинику, сообщил руководитель группы "Добрый отлов" Евгений Сидоров.
«Сначала собака была обнаружена в трубах теплотрассы под бетонными плитами довольно глубоко. Стрельнуть в нее шприцом со снотворным получилось не очень хорошо, потому что она далеко там лежала. У пса оказалась еще очень крепкая нервная система: он не уснул, а обмяк немножко. Пришлось лезть туда, в узкую канаву, которая три метра длиной, под теплотрассой, там с ним воевать, ставить дополнительные уколы, потом его оттуда вытаскивать. Даже эти уколы его до конца не выключили. После того, как он был размещен на поверхности, — оказал сопротивление, очень жесткое. Понятно, что он бился за свою жизнь. Он же не знал, что мы с добрыми намерениями», — прокомментировал Евгений Сидоров.
Фото: Дарья Иванова / vk.com
В клинике собаке сделали рентген. Оказалось, что в теле пса находится семь свинцовых дробин. Одна из них пробила межпозвонковый диск. Из-за повреждения позвоночника у собаки нарушена двигательная активность задних лап. По словам Евгения Сидорова, в пса стреляли из ружья еще 1-3 года назад, и из-за давности травмы проводить операцию очень опасно.
«Очень высокий риск при операционном вмешательстве нарушить все сохранившиеся функции в неудачном случае. А вероятность неудачного случая из-за очень старой травмы крайне высока. 99%, ну может, 95%. Пусть даже лапы восстановить не удастся, надо чтобы он жил, найти ему хороших хозяев. Есть собаки, у которых травмы спинного мозга. Они прекрасно катаются на колясочке», — рассказал Евгений Сидоров.
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