Прогнозная явка на выборах президента в Челябинской области составит 47%

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Такие данные приводит фонд «Петербургская политика». Согласно докладу, самая высокая активность на выборах (100%) возможна в Тюменской области, республике Тыва и Дагестане. Самая низкая - в Астраханской области, Санкт-Петербурге и в Москве (33% и ниже).

«Прогноз явки рассчитан по формуле "Явка на выборах в Госдуму-2016 x Явка на выборах президента 2012 (или 2008) / явка на выборах в Госдуму 2011 (или 2007)" – то есть исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских выборов в рамках одного цикла», - сообщили в фонде.

По данным исследователей, по логике соотношения выборов 2011-2012 гг. прогнозная явка на предстоящем голосовании в марте в Челябинской области составит 47%, по логике соотношения выборов 2007 и 2008 гг. - 45%. В целом по России показатели соответственно - 51,96% и 52,31%.

По мнению представителя Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрея Лаврова, выводить данные исходя из сравнений с предыдущими выборами некорректно. По его мнению, показатели сильно занижены, и, скорее всего, явка на предстоящих президентских выборах превысит 50%. Андрей Лавров считает, что показатели активности избирателей повлияют на оценку работы региональных властей со стороны федерального центра.

«Безусловно, она будет влиять на региональную власть, потому что власти от регионов нужно три вещи: чтобы платили налоги, все было стабильно, чтобы обеспечивали нужный вариант явки и голосования. Поэтому это будет оцениваться. Но не обязательно, что решения будут приниматься сразу, они могут быть отсроченными, но осадок остается, и это всегда учитывается в дальнейшей политической судьбе всех фигурантов», - считает Андрей Лавров.

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