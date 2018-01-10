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В Челябинской области на развитие образования направят около 148 млрд рублей
10.01.2018 г. 13:22
Фото с сайта rostov.press
Такая сумма значится в госпрограмме на ближайшие восемь лет, которую утвердил губернатор Борис Дубровский. Более 300 млн рублей будет привлечено из федерального бюджета. В рамках программы планируется увеличить охват школьников программами дополнительного образования до 75% и долю учителей, освоивших межпредметные технологии преподавания, до 53%.
"Результат, к которому мы (правительство — прим. ред) стремимся, развивая систему образования на Южном Урале, – это качественное образование, доступное для всех, и средства, которые вкладываются эффективно, играют значимую роль", – отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
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