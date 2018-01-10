Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем челябинского рынка

Фото с сайта CarzClub.ru

За 11 месяцев 2017 года в столице Южного Урала продали свыше 800 машин данной модели. По этому показателю город на втором месте после Санкт-Петербурга.

Исследование рынка новых легковых автомобилей провело аналитическое агентство "Автостат". Оно определило самые популярные машины в каждом из городов-миллионников. В девяти из 15 мегаполисов лидером рынка стал Kia Rio. Например, в Москве за 11 месяцев было продано 11,5 тыс. седанов. Еще в трех городах — в Перми, Самаре и Воронеже — самой популярной моделью стала отечественная легковушка Lada Granta.

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