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Челябинская область вошла в число регионов со слабой социально-политической устойчивостью
10.01.2018 г. 12:50
Такие данные опубликовал фонд "Петербургская политика". Южный Урал вошел в пятую группу, набрав менее пяти баллов. На место в рейтинге повлияли такие негативные события, как арест учредителя компании «Речелстрой» Андрея Пязока, обвиняемого в хищении средств дольщиков; заявление собственника «Бобровского завода железобетонных конструкций „Энергия“» Александра Дубровского о консервации предприятия - он является сыном губернатора; переход более 4,5 тыс. сотрудников автозавода «Урал» на неполную занятость, а также митинг в Магнитогорске в защиту малого бизнеса и избиение мирового судьи в Еманжелинске.
Тем не менее эксперты фонда отметили положительные события. Среди них включение в федеральный реестр резидентов ТОСЭР первой компании, планирующей развивать бизнес в Верхнем Уфалее, и подписание Владимиром Путиным закона, позволяющего получать статус ТОСЭР закрытым городам.
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