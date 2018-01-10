Награждение Ирины Гладковой назвали ударом по имиджу Совета Федерации

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Так вручение благодарности министру экологии Челябинской области оценили в политических кругах. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, от имени которой Гладкова получила награду, поручила разобраться в ситуации.

Как сообщает Znak.com, в верхнюю палату парламента пришло четыре коллективных обращения с просьбой разъяснить причины поощрения Ирины Гладковой. Жителей города, уставших от смога, удивило награждение министра экологии благодарностью. "Валентина Матвиенко поручила разобраться, как эта награда проходила через кадры, все ли согласования получены", — цитирует интернет-газета представителя аппарата Совфеда.

По словам Матвиенко, отзывать награду никто не будет, но требования к документам будут ужесточены. Ирина Гладкова получила благодарность за добросовестный труд и большой вклад в развитие природоохранной деятельности в декабре 2017 года. Эта новость сразу вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Жители области назвали награждение министра экологии "пиром во время чумы".

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