В Магнитогорске водитель маршрутки угощает пассажиров конфетами

Фото с сайта vk.com/vkmgn

Сладости лежат в специальной корзине, установленной в салоне микроавтобуса. Над ней висит табличка с надписью "Конфеты пассажирам". Фотографию салона маршрутки №54 опубликовали в группе "Подслушано (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель добавлял в корзинку еще конфет, а также накладывал сладости в руки детям", — прокомментировала девушка, которая сделала снимок. Она добавила, что дети были счастливы.

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