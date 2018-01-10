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В Магнитогорске водитель маршрутки угощает пассажиров конфетами
10.01.2018 г. 12:03
Фото с сайта vk.com/vkmgn
Сладости лежат в специальной корзине, установленной в салоне микроавтобуса. Над ней висит табличка с надписью "Конфеты пассажирам". Фотографию салона маршрутки №54 опубликовали в группе "Подслушано (Магнитогорск)" в соцсети "ВКонтакте".
"Водитель добавлял в корзинку еще конфет, а также накладывал сладости в руки детям", — прокомментировала девушка, которая сделала снимок. Она добавила, что дети были счастливы.
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