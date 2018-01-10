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Челябинску нужны специализированные магазины небольшого формата
10.01.2018 г. 11:51
Потребности жителей в таких торговых объектах становятся все более острыми. Так считает директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. По его словам, увеличение числа крупных ТРК городу не нужно. Одна из причин в том, что у комплексов такого формата сегодня наблюдаются финансовые проблемы. "Арендаторы плачут, народ не ходит, денег нет", — прокомментировал Станислав Ахмедзянов. Именно поэтому в ближайшее время в городе будут появляться в основном специализированные торговые центры, считает эксперт.
"Для того, чтобы появился ТРК, необходима его уникальная концепция. Специализированные могут появиться. В столице набирает популярность районный торговый комплекс, который до 4-5 тыс. квадратных метров, где маленькие локальные радости для своего района, куда может ребенок дойти без родителей, вернуться обратно. Там, где не надо переходить дорогу. Я думаю, что будущее сейчас за этим. Большие ТРК сейчас сами не знают пока, как жить. Я не думаю, что в Челябинске будет востребован формат новых торговых комплексов, кроме специализированных и уникальных. Супердискаунтеры или, например, только для детей", — считает Станислав Ахмедзянов.
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