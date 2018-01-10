Штаб кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на Южном Урале возглавил Игорь Егоров

Фото с сайта kprf.ru

Он является первым секретарем обкома регионального отделения партии. Первое заседание штаба состоялось во вторник, 9 января. Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» Игорь Егоров, на встрече они обсудили агитационную работу, набор наблюдателей на избирательные участки и взаимодействие с волонтерами.

«Сейчас у нас идет активная работа в социальных сетях, с волонтерским движением. На ближайшую субботу у нас назначена с ними встреча. Волонтеры через соцсети изъявляют желание помогать выборной компании, работать нашими агитаторами и наблюдателями на избирательных участках. Как только пойдет официальная агитационная продукция (газеты, листовки и т. д), тогда буем работать каждый день - на пикетах на улицах с раздачей материалов», - рассказал руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты от КПРФ Игорь Егоров.



Павел Грудинин был выдвинут в качестве кандидата в президенты от парламентской партии в конце декабря 2017 года на XVII съезде ЦК КПРФ. Первая встреча челябинских коммунистов со сторонниками Грудинина пройдет в субботу, 13 января.

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