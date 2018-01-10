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Пьяный мужчина на трассе Челябинск — Троицк ударил ногой в голову инспектора ДПС
10.01.2018 г. 11:36
Фото с сайта nao24.ru
За применение насилия в отношении полицейского 18-летний житель Еманжелинска получил срок в колонии. Инцидент произошел в ноябре 2017 года возле кафе "Георгий", которое расположено на 46-м километре федеральной дороги. Сотрудник ДПС, увидев потасовку на проезжей части, начал разнимать дерущихся. Тогда один из участников ударил полицейского ногой в голову. У инспектора диагностировали сотрясение головного мозга.
Суд отправил виновника происшествия на два года в исправительную колонию, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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