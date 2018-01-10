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С февраля доступ в Игнатьевскую пещеру закроют даже для экскурсионных групп
10.01.2018 г. 11:28
Такое решение принял Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, чтобы провести работы по сохранению объекта. Он опубликовал приказ, согласно которому доступ в Игнатьевскую пещеру будет закрыт. Посещать достопримечательность смогут только реставраторы, археологи, спелеологи, специалисты и студенты ВУЗов, а также сотрудники учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
Первое ограничение по входу в пещеру было введено в июне 2017 года. Тогда объект разрешили посещать только в составе экскурсионных групп. Такое решение было принято из-за осыпаний и повреждений рисунков древних людей.
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