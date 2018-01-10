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Полиция в Челябинской области опубликовала фоторобот подозреваемого в тяжком преступлении
10.01.2018 г. 11:07
Источник: 74.мвд.рф
Управление МВД по Магнитогорску просит оказать содействие в установлении личности предполагаемого преступника. По предварительной версии, мужчина совершил тяжкое преступление.
Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, славянская внешность, среднее телосложение, волосы русые, глаза светлого цвета. На нем были черная куртка, черная шапка и такого же цвета обувь.
Информацию о мужчине просят сообщить по телефонам 8(3519)23-58-02, 8(3519)29-99-63, 8-912-797-05-11 или в службу «02». Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Источник: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
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