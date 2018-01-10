Полиция в Челябинской области опубликовала фоторобот подозреваемого в тяжком преступлении

Источник: 74.мвд.рф

Управление МВД по Магнитогорску просит оказать содействие в установлении личности предполагаемого преступника. По предварительной версии, мужчина совершил тяжкое преступление.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, славянская внешность, среднее телосложение, волосы русые, глаза светлого цвета. На нем были черная куртка, черная шапка и такого же цвета обувь.

Информацию о мужчине просят сообщить по телефонам 8(3519)23-58-02, 8(3519)29-99-63, 8-912-797-05-11 или в службу «02». Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Источник: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 10.01.2018 г.»