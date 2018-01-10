За Ксению Собчак в Челябинске готовы голосовать пенсионеры с высшим образованием

Скриншот с сайта youtube.com / Ксения Собчак

Они массово приходят в представительство ее штаба, чтобы поставить подписи в поддержку кандидата "против всех". Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил руководитель представительства Ксении Собчак на Южном Урале Эрнест Лукманов.

"Если взять в процентном соотношении, то приезжают 80% тех, кто старше 60 лет. Естественно, что мы спрашиваем, с чем связан ваш выбор, вы же люди, родившиеся и выросшие в СССР? Они говорят, что им близко то, что она говорит, мы устали от того, что все топчется и стоит на месте. Люди все имеют высшее образование, это преподаватели, офицеры запаса и даже профессора", - рассказал руководитель челябинского представительства штаба Ксении Собчак.

В поддержку кандидата "против всех" собрано около 1200 подписей. Проверку прошли более тысячи. В штабе отказались от поквартирного обхода в пользу мест массового скопления людей - горожане неохотно открывают двери, пояснил Эрнест Лукманов. Дело, по его словам, не в персоне Собчак: просто дома люди не хотят слышать ни о каких кандидатах. До 19 января сторонники кандидата "против всех" в Челябинске намерены собрать 2,5 тыс. подписей. В ближайшие дни в штабе ждут разрешения от городских властей развернуть агитационные шатры на территории Челябинска.

На этой неделе руководители штабов Ксении Собчак в разных регионах получили письма с угрозами уголовного преследования за поддержку кандидата "против всех". Сообщения пришли и в челябинское представительство. По словам Эрнеста Лукманова, сейчас этим вопросом занимаются юристы.

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