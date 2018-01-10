Во время новогодних праздников судебные приставы экстренно выпустили за границу четверых южноуральцев

Фото с сайта tourinfo.ru

Мужчина, который собрался в гости к родственникам в Казахстан, прямо перед покупкой билета погасил 30-тысячный штраф за пьяное вождение. А еще трое южноуральцев узнали, что являются невыездными, уже когда прилетели в московские аэропорты. Туристам пришлось погасить долги, чтобы вылететь в Армению, Болгарию и Доминикану.

Всего в прошлом году в статусе ограниченных в праве выезда побывало более 132 тыс. южноуральцев, в отношении 42 тыс. ограничение было отменено в связи с погашением задолженности, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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