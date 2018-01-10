На Южном Урале задержали фуру с 14 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Фото с сайта 74.мвд.рф

Продукцию с поддельной маркировкой обнаружили полицейские Троицка на границе с Казахстаном. Всего было изъято 14,5 тыс. бутылок объемом 0,5 литра. Грузовиком управляли два жителя Казахстана. Возбуждены уголовные дела. В отношении одного из водителей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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