В Челябинской области из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня

Фото с сайта g-miass.ru

Это произошло в селе Черновское под Миассом. По словам заместителя главы города Александра Качева, в результате сильных порывов ветра металлическая башня сильно накренилась и согнулась пополам. А на ее месте образовался ледяной столб. Сооружение с полувековой историей снабжало водой жителей села. Сейчас на месте ЧП работают ремонтные бригады. В будущем МУП "Городское хозяйство", которое контролирует процесс водоснабжения в селе, планирует приобрести новую водонапорную башню, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

Фото с сайта g-miass.ru

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