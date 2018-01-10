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В Челябинской области из-за сильного ветра рухнула водонапорная башня
10.01.2018 г. 08:42
Фото с сайта g-miass.ru
Это произошло в селе Черновское под Миассом. По словам заместителя главы города Александра Качева, в результате сильных порывов ветра металлическая башня сильно накренилась и согнулась пополам. А на ее месте образовался ледяной столб. Сооружение с полувековой историей снабжало водой жителей села. Сейчас на месте ЧП работают ремонтные бригады. В будущем МУП "Городское хозяйство", которое контролирует процесс водоснабжения в селе, планирует приобрести новую водонапорную башню, сообщили в пресс-службе администрации Миасса.
Фото с сайта g-miass.ru
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