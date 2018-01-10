Челябинск
- -9 ... -11 C°
- -11 ... -13 C°
- 57.0463р. - 0.5539
- 68.2103р. - 0.6565
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей
10.01.2018 г. 08:20
Фото с сайта cheladmin.ru
Город оказался в хвосте рейтинга удовлетворенности населения действиями чиновников мэрии. Что повлияло в первую очередь? Анализируем ситуацию сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".
Гости в студии: заместитель директора по содержанию и эксплуатации улично-дорожной сети "Управления дорожных работ Челябинска" Владимир Гришаков, директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог компании "Южуралмост" Алексей Струговец и руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Антон Неверов.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира: 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Новости на эту тему
- 09.01.2018 г. Дорожники Челябинска заявили о готовности к снегопадам
- 27.12.2017 г. Евгений Тефтелев лично следит за «тефтелевыми кучами»
- 25.12.2017 г. ГИБДД предупредила водителей о снегопадах на юге Челябинской области
- 25.12.2017 г. В Челябинской области в каникулы ожидаются снегопады и резкая смена температур
- 22.12.2017 г. В Челябинске предложили создать восьмой район, изменив существующие административные границы