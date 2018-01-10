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В Челябинской области будут судить бывших инженеров «Южуралзолота» за гибель двух шахтеров
10.01.2018 г. 08:07
Фото с сайта sledcom.ru
Завершено расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Обвиняемыми являются двое бывших главных инженеров шахты "Центральная". Следствие установило, что 23 апреля 2017 года в результате обвала горной породы при проведении работ в шахте получили смертельные травмы двое рабочих предприятия. Еще один с травмами конечностей был доставлен в больницу.
Экспертиза показала: инженеры допустили нарушение требований безопасности при проведении горных работ, которое повлекло обвал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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