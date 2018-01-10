Челябинская область получила более 424 млн рублей на строительство аграрного парка в Усть-Катаве

Фото с сайта APK-news.ru

Фонд развития моногородов перечислил первый транш на подготовку инфраструктуры. Инвестор планирует возвести тепличный комплекс и логистический центр. Площадь теплиц будет составлять 85 гектаров, из которых 25 оборудуют системой электрической досветки. Она поможет ускорить рост и созревание плодов. Новое предприятие позволит создать 720 рабочих мест в 2018 году. Всего на строительство требуется около 7 млрд рублей.

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