Профессии полицейского и медсестры могут исчезнуть через несколько лет

Фото с сайта vladtime.ru

Не будет среди востребованных вакансий экономистов и юристов. К такому выводу пришли эксперты службы исследований компании HeadHunter. Они определили перспективные профессии на рынке труда в ближайшие 10 лет. Драйверами изменений уже сейчас являются нанотехнологии, робототехника, IT, искусственный интеллект, а также генетика и медицина. Причем отрасли, как и профессии, будут дополнять друг друга. Как рассказала корреспонденту «Челябинского эха» руководитель пресс-службы HeadHunter на Урале Ольга Гибадуллина, на изменения в этих направлениях рынок труда отреагирует в ближайшее время.

«Профессии пропадут именно в том понимании, в котором они есть сейчас. Они в будущем модифицируются, то есть медсестра, скорее всего, будет сочетать в себе несколько функций, она должна быть, и биофармакологом, и программистом, чтобы иметь возможность управлять тем технологиями, которые войдут в эту сферу. Уже сейчас ведутся разговоры о том, чтобы перейти на компьютеризированное управление машинами, и полицейские тоже изменятся, они будут не столько нас охранять, сколько управлять машинами, которые будут нас охранять», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.



Часть операций в любой профессии может быть роботизирована, говорит начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. Но чтобы полностью переформатировать профессии, потребуются колоссальные финансовые вложения, прогнозирует он. В ближайшие 10 лет, по его словам, медсестрам, косметологам и бухгалтерам не о чем беспокоиться.



«У меня очень спокойное отношение к популярным разговорам о том, что у нас миллионы людей, работающих по определенным профессиям, останутся без работы. Ничего катастрофичного точно не произойдет. В один день ни медсестры, ни полицейские не лишатся работы. По поводы роботизации я бы очень спокойно относился к этому вопросу. Далеко не простой и не быстрый процесс», - считает начальник главной управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.

Среди самых востребованных в ближайшие 10 лет эксперты HeadHunter называют такие профессии, как биоинженер, проектировщик «умной» среды, специалист по кибербезопасности, альтернативной энергетике и генной инженерии, архитектор виртуальной реальности. В компании подчеркнули, что исследование проводилось на основе личных мнений экспертов.

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