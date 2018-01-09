Ипотечная ставка в Челябинской области продолжит снижаться в 2018 году

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Банки вынуждены привлекать средства граждан, чтобы окупать депозиты. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов. По его словам, банки не могут вкладывать все деньги в валютный рынок или занимать своим же компаниям, поэтому снижением ипотечных ставок привлекают стабильных заемщиков.

«Это будет продолжаться дальше. Банки будут гнаться за ипотечными заемщиками. Дело в том, что банки, которые набирают депозиты, вынуждены как-то их окупать. Ипотека — это более стабильные заемщики. Между ставками депозитов и банковским кредитом существует разница в среднем примерно 3,5%. Снижение ставки немного повлияло на спрос. Спрос явно увеличился. По крайней мере, количество заявок по ипотеке точно увеличилось», — прокомментировал Станислав Ахмедзянов.

Директор агентства недвижимости «Дан-инвест» Валентин Корытный прогнозирует в этом году незначительное снижение ипотечной ставки. Он считает, что ощутимой разницы между процентными показателями 2017 и 2018 годов не будет. Однако даже незначительное снижение ипотечной ставки позволит людям задуматься о приобретении жилья в условиях низкой платежеспособности населения.

«Я думаю, что вероятность снижения ипотечной ставки в 2018 году присутствует, но небольшая. Это не такая существенная разница между 2017 и 2018 годами. Снижение ставки по ипотеке — это не увеличение платежеспособности населения. На мой взгляд, количество свободных денег у людей не растет, поэтому снижение ипотечной ставки — это, безусловно, инструмент, который поспособствует людям задуматься о том, стоит ли приобретать квартиру или нет, потому что условия стали более выгодными. Ипотечная ставка здесь некий шанс, чтобы квартира все-таки была куплена», — рассказал Валентин Корытный.

В прошлом году банки активно снижали проценты по ипотеке вслед за действиями ЦБ. Регулятор несколько раз уменьшал ключевую ставку. По итогам 2017 года ставки по ипотеке достигли рекордно низких значений. Для новостроек они в некоторых случаях стали меньше 9%. В 2016 году банки предлагали жилищные кредиты под 11-12%.

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