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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Челябинка, упавшая с велосипеда в Таиланде, вышла из комы и начала дышать самостоятельно
09.01.2018 г. 15:38
Улучшение состояния здоровья пострадавшей на отдыхе женщины произошло во время ее нахождения в челябинской областной больнице. "Маришке вчера удалили трубку (трахеостому). Теперь она полностью дышит сама, как мы с вами!" - написала ее родственница в соцсети "ВКонтакте".
Несчастный случай произошел с жительницей Челябинска в октябре 2017 года. Она с мужем отдыхала в Таиланде, во время катания на велосипеде упала и получила серьезную черепно-мозговую травму. Есть информация, что у транспортного средства отказали тормоза. После инцидента женщину поместили в госпиталь в провинции Трат. Там ей сделали несколько операций, а в конце ноября спецбортом доставили в Челябинск. По словам родственников пострадавшей, она вышла из комы в середине декабря. Ранее сообщалось, что близкие намерены транспортировать женщину в клинику мозга в Екатеринбурге.
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