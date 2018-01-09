Челябинка, упавшая с велосипеда в Таиланде, вышла из комы и начала дышать самостоятельно

Фото с сайта Tomsk.Ru

Улучшение состояния здоровья пострадавшей на отдыхе женщины произошло во время ее нахождения в челябинской областной больнице. "Маришке вчера удалили трубку (трахеостому). Теперь она полностью дышит сама, как мы с вами!" - написала ее родственница в соцсети "ВКонтакте".

Несчастный случай произошел с жительницей Челябинска в октябре 2017 года. Она с мужем отдыхала в Таиланде, во время катания на велосипеде упала и получила серьезную черепно-мозговую травму. Есть информация, что у транспортного средства отказали тормоза. После инцидента женщину поместили в госпиталь в провинции Трат. Там ей сделали несколько операций, а в конце ноября спецбортом доставили в Челябинск. По словам родственников пострадавшей, она вышла из комы в середине декабря. Ранее сообщалось, что близкие намерены транспортировать женщину в клинику мозга в Екатеринбурге.

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Все новости за 09.01.2018 г.»