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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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По факту смерти южноуральского солдата в Пермском крае возбуждено уголовное дело
09.01.2018 г. 15:34
Фото с сайта rfdeti.ru
Расследование ведет Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Солдата, которого призвали из Магнитогорска, нашли 5 января повешенным в казарменной душевой войсковой части 88503 в поселке Сокол.
Уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Сотрудники аппарата пермского уполномоченного в среду, 10 января, посетят войсковую часть совместно с представителями военной прокуратуры и комитета солдатских матерей. В апреле прошлого года в той же части погиб еще один солдат из Челябинской области. Он якобы произвел самострел, находясь в карауле.
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