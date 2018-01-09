По факту смерти южноуральского солдата в Пермском крае возбуждено уголовное дело

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Расследование ведет Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Солдата, которого призвали из Магнитогорска, нашли 5 января повешенным в казарменной душевой войсковой части 88503 в поселке Сокол.

Уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Сотрудники аппарата пермского уполномоченного в среду, 10 января, посетят войсковую часть совместно с представителями военной прокуратуры и комитета солдатских матерей. В апреле прошлого года в той же части погиб еще один солдат из Челябинской области. Он якобы произвел самострел, находясь в карауле.

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