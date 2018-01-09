В Челябинской области за год количество безработных снизилось на 5,5 тыс. человек

Фото с сайта polytika.ru

Положительная динамика наблюдалась на протяжении 2017 года. Об этом сообщил Telegram-канал "Молнии Дубровского". Первую строчку по числу нетрудоустроенных жителей в регионе занимает Нязепетровск. Ранее лидером был Верхний Уфалей, где после закрытия "Уфалейникеля" произошел большой скачок безработицы. Тогда доля нетрудоустроенных жителей составляла 11,6%. Сейчас уровень снизился до 7,8%. Благодаря получению статуса ТОСЭР в городе планируют создать до 300 новых рабочих мест.

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Все новости за 09.01.2018 г.»