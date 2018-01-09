Ребенок в Челябинской области насмерть разбился при падении с недостроенной горки

Фото с сайта www.zelenograd24.ru

11-летний мальчик скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 21 декабря в Сатке. Ребенок во время катания с недостроенной горки упал на землю, а сверху его накрыло глыбой льда. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за строительство горки, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.01.2018 г.»