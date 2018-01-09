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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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Президентом России захотел стать безработный челябинец
09.01.2018 г. 14:57
Фото с сайта vnd12.ru
Центризбирком принял документы от 46-летнего Виктора Черепнина. Сейчас он готовится к сбору подписей. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, кандидат родился и живет в Челябинске, закончил ЮУрГУ и РАНХиГС, временно не работает. Комиссия завершила прием документов от самовыдвиженцев 7 января.
Ранее Центризбирком отказал в регистрации другого челябинского кандидата — бизнесмена Андрея Яцуна.
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