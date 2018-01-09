Президентом России захотел стать безработный челябинец

Фото с сайта vnd12.ru

Центризбирком принял документы от 46-летнего Виктора Черепнина. Сейчас он готовится к сбору подписей. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, кандидат родился и живет в Челябинске, закончил ЮУрГУ и РАНХиГС, временно не работает. Комиссия завершила прием документов от самовыдвиженцев 7 января.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации другого челябинского кандидата — бизнесмена Андрея Яцуна.

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Все новости за 09.01.2018 г.»