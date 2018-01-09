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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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Дорожники Челябинска заявили о готовности к снегопадам
09.01.2018 г. 14:55
Фото с сайта cheladmin.ru
В дневное время в городе во время осадков будут работать порядка 120 единиц техники, по ночам – около 150 спецмашин. Об этом сегодня, 9 января, рассказал руководитель компании "Южуралмост" Алексей Струговец. Дороги обрабатывают солью, смоченной водой, чтобы исключить накаты и гололедицу. Этот способ генподрядчик применяет с прошлого года. Снег дорожники вывозят на специальные полигоны.
В праздничные дни уборка шла по графику, сказал Струговец. В прошлом году "Южуралмост", по его словам, обновил автопарк и закупил дополнительно технику.
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