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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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В новогодние праздники двое гостей в Курчатовском районе убили хозяина квартиры и его знакомого
09.01.2018 г. 14:53
Фото с сайта sledcom.ru
Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили ночью в четверг, 4 января, в одной из многоэтажек. По версии следствия, вечером того же дня в квартире произошел спор между двумя подозреваемыми и потерпевшими. Четверо мужчин перед этим распивали спиртное. В ходе конфликта преступники избили двух мужчин до смерти. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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