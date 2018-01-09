В новогодние праздники двое гостей в Курчатовском районе убили хозяина квартиры и его знакомого

Фото с сайта sledcom.ru

Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили ночью в четверг, 4 января, в одной из многоэтажек. По версии следствия, вечером того же дня в квартире произошел спор между двумя подозреваемыми и потерпевшими. Четверо мужчин перед этим распивали спиртное. В ходе конфликта преступники избили двух мужчин до смерти. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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