2-летний ребенок получил обморожение ног во время восхождения с родителями на Таганай

Фото с сайта chelspasatel.ru

Это произошло в пятницу, 5 января. Спасатели обнаружили группу туристов из Уфы с ребенком при восхождении на вершину горы. У него диагностировали переохлаждение рук и обморожение ног I степени. Спасатели эвакуировали ребенка и его мать на снегоходе, а затем передали их сотрудникам скорой помощи.

Ранее похожий случай на Таганае произошел с детьми шести и девяти лет. В среду спасателей вызвали очевидцы, которые заметили замерзающих туристов. Бабушку, родителей и детей с признаками переохлаждения транспортировали на снегоходе и передали бригаде медиков.

Также в субботу помощь потребовалась жителю Уфы и его 9-летнему ребенку, который получил обморожение 1-2 степеней на Иремеле, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

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