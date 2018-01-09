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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
2-летний ребенок получил обморожение ног во время восхождения с родителями на Таганай
09.01.2018 г. 14:45
Это произошло в пятницу, 5 января. Спасатели обнаружили группу туристов из Уфы с ребенком при восхождении на вершину горы. У него диагностировали переохлаждение рук и обморожение ног I степени. Спасатели эвакуировали ребенка и его мать на снегоходе, а затем передали их сотрудникам скорой помощи.
Ранее похожий случай на Таганае произошел с детьми шести и девяти лет. В среду спасателей вызвали очевидцы, которые заметили замерзающих туристов. Бабушку, родителей и детей с признаками переохлаждения транспортировали на снегоходе и передали бригаде медиков.
Также в субботу помощь потребовалась жителю Уфы и его 9-летнему ребенку, который получил обморожение 1-2 степеней на Иремеле, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.
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