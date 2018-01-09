Екатеринбург будет откачивать воду из Челябинской области до конца января

Фото с сайта Sibnovosti.ru

Уральская столица испытывает нехватку воды из-за скудного весеннего паводка 2017 года. Как сообщает портал ekburg.ru, подпитывать город из Нязепетровского водохранилища начали в октябре. Планировалось, что запас восполнится к январю, но дефицит, наоборот, возрос. По расчетам специалистов, накопленной воды хватит Екатеринбургу только до середины марта, а паводок наступит не раньше апреля. Чтобы не допустить ограничений водоснабжения, было принято решение продолжить перекачку из Нязепетровского водохранилища в течение января. Для этого с помощью насосных станций воду перебрасывают через Уральский хребет в реку Западная Чусовая. Стоимость работ оценивается в 34 млн рублей в месяц.

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