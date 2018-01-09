9-летняя девочка получила перелом черепа, катаясь на тюбингах под Челябинском

Фото с сайта Academ.info

Как рассказали родители, ребенка задел ногой спускавшийся следом мужчина. У пострадавшей перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Все произошло вечером в понедельник, 8 января, на Лазурном. Девочка съезжала с горы вместе с подругой. После них запустили мужчину, которого перед этим сильно раскрутили, сообщила "Челябинскому эху" мать пострадавшей Анастасия Давыдова. Как предполагают родители, на скорости тот догнал детей и сбил ее дочь.

«Дети остались там внизу, она сразу потеряла там сознание, и мы не могли никак туда спуститься вниз, потому что нас туда не пускали. У них нет ни медиков, ни носилок, ни скорой помощи, вообще ничего нет. Когда я уже поняла, что ребенку плохо, потому что она упала в обморок, я начала кричать, говорю: позовите медиков, позовите кого-нибудь. Мне сказали, что никого нет. Я говорю: вызывайте скорую. Нам сказали: скорая сюда не приедет, езжайте сами», - рассказала женщина.

Как сообщила Анастасия Давыдова, они с мужем на тюбинге подняли дочь наверх и сами отвезли в больницу. Она находится в отделении нейрохирургии, угрозы жизни нет, но предстоит продолжительное лечение.

«У меня супруг хочет на них в суд подать, потому что, получается, по сути, виновен в случившемся человек, который запускает людей. То есть он запустил взрослого мужчину еще в крутящемся моменте за детьми. И я считаю, что это 100% его вина. Очень надеюсь, что как-то повлияет эта ситуация на то, чтобы там что-то хотя бы изменилось, чтобы дети больше не попадали в такую ситуацию», - сообщила женщина.

В ближайшее время отец девочки также свяжется с руководством организации. В самом тюбинг-центре прокомментировали, что были готовы вызвать скорую: машину из Миасского пришлось бы ждать, и родители отказались. Там также добавили, что ребенок шел самостоятельно.

«Ребенок жаловался, что голова кружится, я предложил нашатырь, они согласились, я им дал нашатырь с собой, они сказали, что поехали в больницу, я взял у него телефон, позвонил ему в 21:10 где-то, он сказал, что ему некогда разговаривать и бросил трубку. Больше пока что я ничего не знаю. Вот произошло столкновение, ребенок идет сам при мне, потом они привозят его в больницу. Я тоже не знаю, что с ребенком произошло и в дороге, и еще где-то. И им надо было тогда дождаться скорую там на месте. Сейчас вот как они на меня эту вину хотят переложить?» - рассказали в центре.

В тюбинг-центре также сообщили, что будут разбираться в ситуации. И добавили: в правилах прописано, что катание на тюбингах сопряжено с опасностью, и ответственность за детей на горке несут родители. В свою очередь организаторы делают все возможное для избежания данных ситуаций, подчеркнули в тюбинг-центре. Там также признали, что носилок действительно нет, но в пункте выдачи санок-ватрушек есть аптечки и медикаменты, а сотрудники могут оказать первую помощь.

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