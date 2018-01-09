Ребенок вылетел через лобовое стекло машины после ДТП на трассе под Пластом

Скриншот с сайта vk.com / Дмитрий Трошин

Этот момент зафиксировала камера регистратора. Очевидец происшествия разместил видео в сообществе «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в понедельник, 8 января. Со слов свидетеля, Daewoo Matiz под управлением женщины оказался на встречной полосе и протаранил ВАЗ. От удара из иномарки через лобовое стекло выбросило ребенка. Он был в детском кресле, но, скорее всего, не пристегнут.

Сообщается, что пострадала и женщина, управлявшая Daewoo Matiz. «У ребенка сломан нос, у матери ушибы, в ВАЗе два молодых человека были пристегнуты, отдышались и вышли», - написал очевидец. Он добавил, что скорая приехала за семь минут. За это время свидетели происшествия оказали первую помощь ребенку. По факту ДТП проводится расследование. Не исключено, что авария могла произойти из-за метели.

Видео: Дмитрий Трошин / vk.com

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