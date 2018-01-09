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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Виновников появления елочных «кладбищ» в Челябинске накажут
09.01.2018 г. 10:06
Предпринимателей, которые не вывезли непроданные деревья с улиц, занесут в черный список, им не разрешат развернуть такую торговлю в следующем году. Кроме того, бизнесменам, нарушившим условия договоров с мэрией, грозят штрафы. Об этом сегодня, 9 января, сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Сейчас чиновники собирают данные по точкам, на которых вечеров 31 декабря коммерсанты оставили елки. В мэрии пообещали убрать брошенные деревья до конца этой недели. Между тем в соцсетях горожане уже активно пишут об участках, на которых появились "зеленые кладбища". Среди них перекрестки улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску, Калинина и Кирова, также рядом с ТК "Андреевский" в Ленинском районе.
"Поручаю проанализировать все точки, где оказались брошенными деревья. Либо недоштрафовали, либо перештрафовали и напугали торговцев. В любом случае до конца недели все нужно убрать и составить черный список недобросовестных предпринимателей", – сказал Евгений Тефтелев. На бизнесменов-нарушителей будут составлены протоколы, им грозят штрафы в размере 10 тыс. рублей. А что касается оставленных на улицах деревьев, некоторые из них отдадут в зоопарк - на корм животным.
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