Виновников появления елочных «кладбищ» в Челябинске накажут

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

Предпринимателей, которые не вывезли непроданные деревья с улиц, занесут в черный список, им не разрешат развернуть такую торговлю в следующем году. Кроме того, бизнесменам, нарушившим условия договоров с мэрией, грозят штрафы. Об этом сегодня, 9 января, сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Сейчас чиновники собирают данные по точкам, на которых вечеров 31 декабря коммерсанты оставили елки. В мэрии пообещали убрать брошенные деревья до конца этой недели. Между тем в соцсетях горожане уже активно пишут об участках, на которых появились "зеленые кладбища". Среди них перекрестки улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску, Калинина и Кирова, также рядом с ТК "Андреевский" в Ленинском районе.

"Поручаю проанализировать все точки, где оказались брошенными деревья. Либо недоштрафовали, либо перештрафовали и напугали торговцев. В любом случае до конца недели все нужно убрать и составить черный список недобросовестных предпринимателей", – сказал Евгений Тефтелев. На бизнесменов-нарушителей будут составлены протоколы, им грозят штрафы в размере 10 тыс. рублей. А что касается оставленных на улицах деревьев, некоторые из них отдадут в зоопарк - на корм животным.

Фото: Типичный Челябинск / vk.com

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