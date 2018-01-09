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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Агентство АКРА оценило кредитоспособность Челябинской области как высокую
09.01.2018 г. 08:50
Эксперты присвоили региону рейтинг АА-(RU) c прогнозом "Стабильный". Как отметили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве, на это повлияли сбалансированная бюджетная и долговая политика, высокий уровень ликвидности бюджета, а также промышленно развитая экономика.
В частности, эксперты оценили размер и структуру госдолга Челябинской области. Они упомянули, что в течение 2017 года Южный Урал досрочно погасил банковские кредиты и на начало 2018-го из-за существенного профицита бюджета не будет иметь потребности в коммерческих займах. По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, наличие рейтинга по национальной шкале позволяет региону в случае необходимости занимать деньги на более выгодных условиях.
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