Агентство АКРА оценило кредитоспособность Челябинской области как высокую

Фото с сайта online-card.info

Эксперты присвоили региону рейтинг АА-(RU) c прогнозом "Стабильный". Как отметили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве, на это повлияли сбалансированная бюджетная и долговая политика, высокий уровень ликвидности бюджета, а также промышленно развитая экономика.

В частности, эксперты оценили размер и структуру госдолга Челябинской области. Они упомянули, что в течение 2017 года Южный Урал досрочно погасил банковские кредиты и на начало 2018-го из-за существенного профицита бюджета не будет иметь потребности в коммерческих займах. По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, наличие рейтинга по национальной шкале позволяет региону в случае необходимости занимать деньги на более выгодных условиях.

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