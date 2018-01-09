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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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В Челябинске девочка выпала с пятого этажа и осталась жива
09.01.2018 г. 08:37
Фото с сайта www.vzsar.ru
14-летнюю школьницу с серьезными травмами увезли в больницу. Все произошло в понедельник, 8 января, в одном из домов на улице Энгельса. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по городу, девочка выпала из окна квартиры, в которой живет, в вечернее время. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительной информации, у пострадавшей повреждены позвоночник и пяточные кости.
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