Борис Дубровский включил в состав областного избиркома выходца из Магнитогорска

Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Новым членом комиссии с правом решающего голоса назначен Денис Романов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте губернатора Челябинской области. Денис Романов с 2008 года работает на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе. Он окончил Московский психолого-социальный институт, имеет специальность «Государственное и муниципальное управление». Ранее сообщалось о досрочном прекращении полномочий зампреда избиркома области Натальи Макаровой. На ее место была назначена Елена Шубина, которая до этого руководила избирательной комиссией Челябинска.





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