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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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Борис Дубровский включил в состав областного избиркома выходца из Магнитогорска
09.01.2018 г. 08:30
Фото с сайта chelyabinsk.er.ru
Новым членом комиссии с правом решающего голоса назначен Денис Романов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте губернатора Челябинской области. Денис Романов с 2008 года работает на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе. Он окончил Московский психолого-социальный институт, имеет специальность «Государственное и муниципальное управление». Ранее сообщалось о досрочном прекращении полномочий зампреда избиркома области Натальи Макаровой. На ее место была назначена Елена Шубина, которая до этого руководила избирательной комиссией Челябинска.
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