Челябинцы жалуются на горы мусора, не вывезенные с Нового года

Фото: Евгеньев Евген

Фото с переполненными контейнерами пользователи выложили в группе "Регион 74" в соцсети "ВКонтакте". По словам участников сообщества, мусор накопился за праздничные дни. В некоторых дворах его не вывозили с прошлого года, утверждают в комментариях. Такая картина наблюдается в Ленинском районе, в частности, на улице Новороссийской и на Сельмаше. При этом челябинцы отмечают, что за вывоз твердых бытовых отходов с них собирают деньги регулярно.

«Скоро надо будет прием вторсырья возле каждой мусорки открывать», - делится один из участников сообщества. «Куда бросать, если коммунальные службы отдыхают?! В подъезде? Или в квартире нюхать или просто по дороге бросать???», - написала челябинка. Впрочем, некоторые горожане сообщили, что у них во дворах другая картина и мусор машины "ГорЭкоЦентра" вывозили по графику.

Фото: Заславская Марьяна



Фото: Евгеньев Евген



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