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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Челябинцы жалуются на горы мусора, не вывезенные с Нового года
09.01.2018 г. 08:09
Фото с переполненными контейнерами пользователи выложили в группе "Регион 74" в соцсети "ВКонтакте". По словам участников сообщества, мусор накопился за праздничные дни. В некоторых дворах его не вывозили с прошлого года, утверждают в комментариях. Такая картина наблюдается в Ленинском районе, в частности, на улице Новороссийской и на Сельмаше. При этом челябинцы отмечают, что за вывоз твердых бытовых отходов с них собирают деньги регулярно.
«Скоро надо будет прием вторсырья возле каждой мусорки открывать», - делится один из участников сообщества. «Куда бросать, если коммунальные службы отдыхают?! В подъезде? Или в квартире нюхать или просто по дороге бросать???», - написала челябинка. Впрочем, некоторые горожане сообщили, что у них во дворах другая картина и мусор машины "ГорЭкоЦентра" вывозили по графику.
Фото: Заславская Марьяна
Фото: Евгеньев Евген
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