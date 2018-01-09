Почти 80% челябинцев признались, что давали взятки учителям, врачам и полицейским

Фото с сайта stavropolnews.ru

Такие данные получили специалисты Финансового университета при правительстве России. Исследование они провели в рамках проекта «Качество жизни в городах России». Самые коррумпированные города в рейтинге – Севастополь, Нижний Новгород и Пенза – там более 90% участников опроса давали взятки.

По уровню коррупции Челябинск находится примерно в середине списка. Меньше всех взяточничество отмечено в Махачкале: 54% опрошенных сообщили, что им приходилось задабривать представителей бюджетных структур деньгами.

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