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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
Почти 80% челябинцев признались, что давали взятки учителям, врачам и полицейским
09.01.2018 г. 07:54
Фото с сайта stavropolnews.ru
Такие данные получили специалисты Финансового университета при правительстве России. Исследование они провели в рамках проекта «Качество жизни в городах России». Самые коррумпированные города в рейтинге – Севастополь, Нижний Новгород и Пенза – там более 90% участников опроса давали взятки.
По уровню коррупции Челябинск находится примерно в середине списка. Меньше всех взяточничество отмечено в Махачкале: 54% опрошенных сообщили, что им приходилось задабривать представителей бюджетных структур деньгами.
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