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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
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На Южный Урал надвигаются шквалистый ветер и снегопад
09.01.2018 г. 07:46
Фото с сайта vd-tv.ru
Об ухудшении погоды предупреждает МЧС. По данным ведомства, в регионе сегодня, 9 января, ожидаются осадки в виде снега, в горах от умеренных до сильных. На дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, с порывами до 20 м/с.
В МЧС рекомендуют автовладельцам в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололедных явлений не выезжать на дороги. Группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России, а также отряды спасателей Златоуста, Миасса и Аши переведены в режим повышенной готовности. Они дежурят на сложных участках трассы М-5.
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