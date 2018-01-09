На Южный Урал надвигаются шквалистый ветер и снегопад

Фото с сайта vd-tv.ru

Об ухудшении погоды предупреждает МЧС. По данным ведомства, в регионе сегодня, 9 января, ожидаются осадки в виде снега, в горах от умеренных до сильных. На дорогах возможна гололедица. Ветер переменных направлений, с порывами до 20 м/с.

В МЧС рекомендуют автовладельцам в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололедных явлений не выезжать на дороги. Группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России, а также отряды спасателей Златоуста, Миасса и Аши переведены в режим повышенной готовности. Они дежурят на сложных участках трассы М-5.

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