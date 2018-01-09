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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
Мать в Челябинской области избила детей шнуром от кипятильника
09.01.2018 г. 07:39
Фото с сайта gzt.md
Два ребенка 2013-го и 2015-го годов рождения попали в больницу. Все случилось в Карталах 6 января. Врачи приемного покоя сообщили об избиении в полицию. Правоохранители выяснили, что синяки и ушибы дети получили от матери, которая наказала их с помощью сетевого шнура от кипятильника. Сейчас полиция проводит по факту инцидента проверку.
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