Мать в Челябинской области избила детей шнуром от кипятильника

Фото с сайта gzt.md

Два ребенка 2013-го и 2015-го годов рождения попали в больницу. Все случилось в Карталах 6 января. Врачи приемного покоя сообщили об избиении в полицию. Правоохранители выяснили, что синяки и ушибы дети получили от матери, которая наказала их с помощью сетевого шнура от кипятильника. Сейчас полиция проводит по факту инцидента проверку.

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