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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске легковушка врезалась в автобус с пассажирами
09.01.2018 г. 07:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января. В автобус, который следовал по маршруту № 64 по улице Свободы в направлении "Детского мира", въехала «четырнадцатая». Причиной аварии мог стать выпавший днем снег – водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается. Полиция ведет проверку.
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