В Челябинске легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Фото с сайта 74.мвд.рф

ДТП произошло вечером в понедельник, 8 января. В автобус, который следовал по маршруту № 64 по улице Свободы в направлении "Детского мира", въехала «четырнадцатая». Причиной аварии мог стать выпавший днем снег – водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается. Полиция ведет проверку.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 09.01.2018 г.»