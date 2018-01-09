Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей

Фото с сайта cheladmin.ru

Только 29% полностью или в основном согласны с тем, что мэрия делает многое для благополучия жителей. Такие данные в ходе исследования получили специалисты Финансового университета при правительстве России. Рейтинг они составили в рамках проекта "Качество жизни в городах России".

В целом по стране 52% опрошенных считают, что местные власти много делают для благополучия их городов. Выше всего работу чиновников оценивают жители Грозного, там довольных 95%. Близко к столице Чечни по этому показателю находятся Тюмень и Севастополь. Челябинск оказался здесь аутсайдером. В городе лишь 29% жителей довольны деятельностью чиновников. Хуже дела обстоят только в Волгограде и Махачкале. В этих городах положительно работу властей оценивают 27% и 25% опрошенных соответственно.

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