- -5 ... -7 C°
- -10 ... -12 C°
- 57.6002р. - 0.0289
- 68.8668р. + 0.0807
-
29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей
09.01.2018 г. 07:23
Только 29% полностью или в основном согласны с тем, что мэрия делает многое для благополучия жителей. Такие данные в ходе исследования получили специалисты Финансового университета при правительстве России. Рейтинг они составили в рамках проекта "Качество жизни в городах России".
В целом по стране 52% опрошенных считают, что местные власти много делают для благополучия их городов. Выше всего работу чиновников оценивают жители Грозного, там довольных 95%. Близко к столице Чечни по этому показателю находятся Тюмень и Севастополь. Челябинск оказался здесь аутсайдером. В городе лишь 29% жителей довольны деятельностью чиновников. Хуже дела обстоят только в Волгограде и Махачкале. В этих городах положительно работу властей оценивают 27% и 25% опрошенных соответственно.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 09.01.2018 г. Почти 80% челябинцев признались, что давали взятки учителям, врачам и полицейским
- 28.11.2017 г. Челябинск вошел в пятерку российских городов с самым низким качеством жизни
- 16.11.2017 г. Сеть магазинов челябинского бизнесмена вошла в двадцатку самых быстрорастущих компаний России
- 11.04.2017 г. Борис Дубровский потерял позиции в «кремлевском рейтинге» губернаторов - стал троечником
- 21.02.2017 г. Челябинская область сдала позиции в рейтинге качества жизни