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29.12.2017 г. | 11:32Гости эфира: Ахмедзянов Станислав, Файнман Игорь
Срочника из Магнитогорска нашли повешенным в Пермском крае
09.01.2018 г. 06:53
По факту гибели солдата следственный комитет ведет проверку. Как сообщает пермский портал «НеСекретно», тело призывника из Челябинской области было обнаружено 5 января в душевой войсковой части 88503, которая расположена в поселке Сокол. Известно, что молодой человек призывался из Магнитогорска, ему было 20 лет.
Сестра военнослужащего рассказала изданию, что накануне случившегося она разговаривала с братом по телефону. Он, по ее словам, рассказал, что опасается за свою жизнь, так как ему угрожают. Сообщается также, что у южноуральского призывника был конфликт с одним из сослуживцев. В апреле 2017 года в той же войсковой части был найден застреленным другой призывник из Челябинской области.
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