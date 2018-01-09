Срочника из Магнитогорска нашли повешенным в Пермском крае

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По факту гибели солдата следственный комитет ведет проверку. Как сообщает пермский портал «НеСекретно», тело призывника из Челябинской области было обнаружено 5 января в душевой войсковой части 88503, которая расположена в поселке Сокол. Известно, что молодой человек призывался из Магнитогорска, ему было 20 лет.

Сестра военнослужащего рассказала изданию, что накануне случившегося она разговаривала с братом по телефону. Он, по ее словам, рассказал, что опасается за свою жизнь, так как ему угрожают. Сообщается также, что у южноуральского призывника был конфликт с одним из сослуживцев. В апреле 2017 года в той же войсковой части был найден застреленным другой призывник из Челябинской области.

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